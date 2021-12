Met het ‘Weekend Zonder Alcohol’ is de winter-BOB-campagne gestart. In heel West-Vlaanderen organiseren politiezones grote controles op het rijden onder invloed van drank of drugs. Dat is nodig, want onze provincie is bij de slechtste leerlingen van de klas wat betreft dodelijke ongevallen.

Gisteravond liepen al een aantal mensen tegen de lamp, onder andere aan de grensovergang in Menen, waar gouverneur Decaluwé de campagne volgde.

Politiezone Grensleie controleerde gisteren aan de grensovergang aan de watertoren in Menen. De hele avond controleerden de agenten op gebruik van alcohol of drugs in het verkeer.

Weerspiegelen de cijfers ook de coronamaatregelen? De cafés moeten om 11 uur ’s avonds dicht en heel wat feesten en evenementen zijn afgelast West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé wijst er op dat mensen niet enkel op café drinken. "Wat toch ook verrassend was in het kader van corona, zelfs als het bijna een lockdown was, was het aantal zware ongevallen toch ook wel merkwaardig te noemen. Men had dan de indruk: minder verkeer, we gaan sneller rijden. We gaan zien wat de effecten hier zijn, maar het is niet enkel op café dat men drinkt."