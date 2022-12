'Winter in het Park' opent in Oostende

Dit weekend beginnen op veel plaatsen al de eerste kerstevenementen. Zo is in Oostende Winter in het Park geopend. Het Leopoldpark baadt in de kerstsfeer met tientallen standjes en overal lichtjes rondom tot in de toppen van de bomen.

Er ligt ook weer een ijspiste op de vijver, maar een aantal besparingsmaatregelen die de energiekosten moeten drukken.

Met een druk op de knop lichten zo’n 170.000 kerstlichtjes op in het Leopoldpark in Oostende. De start van het feeërieke ‘Winter in het Park’. En we klinken al meteen op de eindejaarsbeleving in een magische kerstsfeer, na twee moeilijke jaren. “Dat we het eindelijk kunnen doen zonder die coronaregels, zonder mondmasker en al die regels. Geen limieten op hoeveel er binnen zijn, niks. Super hé, sfeer en gezelligheid,” klinkt het.

50 chalets, 200 kerstbomen, het ‘Huis van de Kerstman’ en natuurlijk de ijspiste van 600 vierkante meter, drijvend op de vijver in het park. “Het bijzondere is dat we een ijsbaan hebben die overdekt is, beter geïsoleerd en iets kleiner om op de energiekost te besparen,” legt Quinten Goekint van Winter in het Park uit.

Kerst aan zee is voor Oostende ook een stukje een toeristisch hoogseizoen geworden. De bezoekers zijn onder de indruk: “Ik kom ieder jaar. Het is echt fantastisch. De sfeer, de lichtjes, alles is ontzettend mooi gedaan.”