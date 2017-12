Gisteren werd met de opening van Winter in het Park het startschot gegeven voor Winter in Oostende. Uniek is de schaatspiste die bovenop het stadspark is gebouwd.

Doorheen de volledige periode van Winter in Oostende ontdek je in de stad tal van evenementen en animaties. Tijdens de weekends en in de kerstvakantie is er aangepaste winteranimatie in de centrumstraten.