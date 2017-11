Winterbar in Wielsbeke opent zijn deuren

Dit weekend heeft de pop-up winterbar in de Houtvezelestraat in Wielsbeke zijn deuren geopend.

Het concept is gebaseerd op de populaire zomerbars die door vele West-Vlamingen werden bezocht. Nu duiken er ook vaker pop-up winterbars op zoals in Wielsbeke. Daar staat sinds dit weekend een reuzengrote iglo met daarin een winterbar. De initiatiefnemer is het team achter de succesvolle zomerbar in Desselgem.

In de iglo is het - in tegenstelling tot wat je denkt - lekker warm. Bezoekers kunnen er iets drinken of eten en gezellig bijpraten of dansen. De winterbar is een tijdelijk concept en zal open zijn van 16 november tot 13 januari, telkens van donderdag tot en met zondag.