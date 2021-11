Wintergloed Brugge gaat door onder strikte voorwaarden

De afgelopen dagen was er een discussie tussen Brugs burgemeester De Fauw en gouverneur Decaluwé over de maatregelen om het lichtparcours Wintergloed in Brugge te laten plaatsvinden. Nu is er een compromis.

De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, eiste eerder dat er op het lichtparcours Wintergloed in Brugge gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket (CST). Decaluwé beschouwt Wintergloed als een evenement waardoor het gebruik van het CST en het dragen van een mondmasker verplicht zouden zijn. Maar daar ging burgemeester Dirk De Fauw (CD&V) niet mee akkoord.

Voorstel

Gisteren kwam de burgemeester met een voorstel om tijdens de Wintergloedwandeling nu toch op drukke plaatsen met een Covid Safe Ticket te werken. Met dit voorstel stapte hij naar de gouverneur.

De twee kwamen uiteindelijk tot een compromis. Wie naar Wintergloed komt, moet verplicht een mondmasker dragen en in het bezit zijn van een CST. Op vier locaties langs het parcours worden controles uitgevoerd op dat ticket. Het gaat om de toegang tot het parcours aan de Poertoren-Begijnvest en de winterbar Vorst ter hoogte van Prof Dr J Sebrechtsstraat en verderop op het parcours ter hoogte van het Arentshof, de Vismarkt en ter hoogte van Boninvest-Conzettbrug. Verder is raamverkoop op het parcours verboden.

Spreiding

Al etend en drinkend de wandeling afleggen, is niet toegestaan. Stewards controleren langs het parcours de doorstroming en er is crowdmonitoring en controle via extra camera's. De stad roept intussen op om niet massaal naar het eerste weekend van Wintergloed te komen en het bezoek te spreiden. Ook wordt gevraagd om afstand te houden op het parcours en om niet in grote groepen te komen. Het lichtparcours loopt van 26 november tot 9 januari.

"Geen nut"

De fractieleider van Vlaams Belang Brugge is niet te spreken over de maatregel. “Ik ben uiteraard niet tegen extra veiligheidsmaatregelen (mondmaskerplicht, crowdcontrol, extra stewards, eenrichtingstroken), maar het verplichten van een CST in open lucht heeft geen enkele zin. Mensen met een coronapas kunnen nog altijd besmet geraken en ook de besmetting doorgeven", zegt Stefaan Sintobin.

Sintobin zal zijn bedenking over de praktische uitvoering en de pasjesmaatschappij maandag op de gemeenteraad voorleggen.