Wintergloed Brugge past uren aan tijdens kerstvakantie

“Dit geeft mensen de gelegenheid om in veilige omstandigheden te komen genieten van de lichtinstallaties. Op oudejaarsavond is er geen Wintergloed, op tien dagen tijdens de kerstvakantie gaan de lichtinstallaties pas om 20.00 uur aan”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Shoppers en bezoekers scheiden

Ook in aanloop naar Kerst en nieuwjaar wordt er gewinkeld in de Brugse binnenstad.

Burgemeester Dirk De fauw: “Om het veilig te houden, moeten de mensen die shoppen, maximaal gescheiden worden van de bezoekers aan Wintergloed.” De druktemetingen van voorgaande jaren geven aan welke momenten in de kerstvakantie de drukste zijn.

Op basis daarvan werd besloten om de lichtinstallaties van Wintergloed pas om 20.00 uur aan te steken op volgende dagen in de kerstvakantie:

• Zaterdag 19 december 2020

• Donderdag 24 december 2020 tot en met woensdag 30 december 2020 (dus ook op kerstdag)

• Vrijdag 1 januari 2021

• Maandag 4 januari 2021 (de dag waarop de koopjes starten)

Op donderdag 31 december, oudejaarsdag en -avond dus, gaat Wintergloed niet door.

Wintergloed start wel nog op het normale uur op zondag 20, maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 december 2020, en op zaterdag 2 en zondag 3 januari 2021. Op die manier kunnen ook gezinnen met kinderen komen genieten.

Druktebarometer checken

Burgemeester Dirk De fauw: “Los van het aangepast uurrooster, blijft het aanbevolen om op de website www.brugge.be de druktebarometer te checken. Zo kan men de drukte op het parcours van Wintergloed meteen zien. Is het te druk? Stel dan je bezoek wat uit. Het is nu heel belangrijk dat we allemaal met elkaars gezondheid begaan blijven, onze handen blijven ontsmetten en ons houden aan de mondmaskerplicht en de afstandsregels. Zo verlichten we samen deze vreemde periode.”

Aangepast parcours

Op het parcours blijven stewards, gemeenschapswachten en politie een oogje in het zeil houden. Bij onverantwoorde drukte grijpen zij in door wandelrichtingen aan te passen of installaties af te sluiten.

Vanaf vandaag geldt er al een éénrichtingsverkeer aan de Poertoren, site Oud Sint-Jan en Gruuthuse:

• Gruuthuse binnenplein: ingang via het nieuwe paviljoen (kant O.L.V-Kerk) en uitgang aan de kant van de Dijver. Het Arentshof wordt afgesloten.

• Oud Sint-Jan: ingang enkel via de Mariastraat. Uitgangen via Zonnekemeers, Oostmeers en Goezeputstraat.

• Poertoren: eenrichtingsverkeer van station richting Poertoren. Wie van het Wijngaardplein komt, wordt via Oostmeers-Prof. Dokter J. Sebrechtsstraat naar de Poertoren geleid.

Op drukke momenten is er ook een verplichte wandelrichting aan de Vismarkt: eenrichtingsverkeer van Vismarkt naar Burg. Wie van Burg richting Vismarkt wil, wordt omgeleid via Hoogstraat-Meestraat of Breidelstraat.