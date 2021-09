Wintergloed dit jaar met lichtbelevingsparcours en drie kerstmarkten

De wandeling staat dit jaar in het teken van woord en poëzie. Lieve Moeremans, directeur Brugge Plus: “Via de app zullen de mensen op verschillende plekken in dialoog kunnen gaan met de installaties. Aan de Rozenhoedkaai kan dat door zelf een haiku te schrijven. Aan de watertoren, een eyecatcher, kan je via een emoticon zelf je geluksstatus weergeven en zal het watergedeelte omhoog gaan, afhankelijk van hoe gelukkig de bezoeker zich voelt.”

Dit jaar komt daar opnieuw de Kerstmarkt bij, voor het eerst op drie plekken: de Markt, het Simon Stevinplein en ’t Zand. In het Minnewaterpark komen opnieuw een winterbar en een ecologische kunstschaatsbaan. Wintergloed loopt van 26 november tot het einde van de kerstvakantie.