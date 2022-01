Wintergloed lokt 800.000 mensen naar Brugge

De bezoekerscijfers voor Wintergloed liggen met 800.000 bezoekers in het afgelopen jaar een pak hoger dan in 2020. Toch blijft dat aantal nog een derde minder dan in de periode voor de coronacrisis. "Ondanks de beperkende maatregelen en het slechte weer is dit een succes", zegt schepen van Toerisme Mieke Hoste (Vooruit). De stad verwelkomde ook ruim 560.000 dagjesmensen en 95.000 verblijfstoeristen die voor 146.000 overnachtingen zorgden. Vooral de weekends, de periode tussen kerst en nieuw en de eerste dagen van de solden deden het met bijna 40.000 bezoekers goed. Vanwege de reisbeperkingen kwam het grootste deel van de bezoekers uit eigen land. Door de lockdownmaatregelen bij onze noorderburen kwamen ook duidelijk meer Nederlandse bezoekers naar Brugge.