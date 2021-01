Wintergloed loopt af: meer dan 100.000 bezoekers

Na meer dan 40 dagen loopt de lichtwandeling ‘Wintergloed’ in Brugge dit weekend af. Precieze cijfers over bezoekersaantallen zijn er niet omdat er geen tellingen zijn, maar op mooie winteravond kwamen gemiddeld 5.000 mensen naar de stad.

Wintergloed is een gratis spektakel waardoor er geen tellingen van het aantal bezoekers gebeurd zijn. Op basis van de druktebarometer weet stad Brugge toch dat er gemiddeld 5.000 bezoekers waren op mooie avonden en minder dan 1.000 bij slecht weer. In totaal zullen er zeker meer dan 100.000 mensen Wintergloed bezocht hebben. Die aantallen kunnen, zeker sociale media, op heel wat kritiek rekenen.

“Bepaalde momenten te druk”

“De kritiek die wij ontvangen hebben, kwam voornamelijk van mensen die hier niet geweest zijn, die op tv gezien hebben dat het te druk was of die gehoord hebben dat het te druk was. Mensen die hier gekomen zijn en die het te druk vonden die hebben beslist: ik ga naar huis, ik blijf hier niet,” vertelt burgemeester Dirk De fauw.

Hoge kostprijs

De oppositie, en meer bepaald Vlaams Belang vindt Wintergloed in coronatijden geen goed idee, omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. De oppositiepartij kant zich daarnaast vooral tegen de hoge kostprijs en gebrek aan return.