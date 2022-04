Winteropvang Brugge biedt 125 dak- en thuislozen onderdak: "Geen typische clochards"

Brugge heeft de voorbije winterperiode 125 dak- en thuislozen onderdak geboden. Dat is tien procent meer dan vorig jaar. Om iedereen een bed te kunnen geven, konden de daklozen voor het eerst ook terecht in hotels. Die samenwerking is alvast goed verlopen.

Door de vrieskou voorziet Brugge nog tot maandag nachtopvang voor achttien mensen. Daarna zijn het er weer tien. Vooral in februari en maart waren er veel aanvragen. Als er onvoldoende plaats was in de nachtopvang konden mensen slapen in vier hotels.

"We zien nog altijd een stijging van dak- en thuislozen in Brugge. Vooreerst gebruiken we de Havenstraat voor de dak- en nachtopvang van achttien plaatsen. Als die volzet zijn hebben we een samenwerking met hotels en dat heeft geleid tot 430 overnachtingen deze winter", zegt Pablo Annys, schepen van Sociale Zaken in Brugge.

"Geen cliché"

De meeste daklozen zijn tussen de 25 en de 45 jaar, maar ook het aantal jongeren en 65-plussers neemt toe. Het clichébeeld van de clochard klopt niet. Sven kwam door een ongelukkige samenloop van omstandigheden in de problemen en raakte alles kwijt. "Sinds 10 januari zit ik in de nachtopvang. Ik heb het altijd proberen zelf te doen, maar op den duur raak je zo diep dat je er niet meer uit geraakt. Ik hoop dat ik binnen een maand of twee mijn documenten heb om voor een eigen huis of appartement te kijken."

"De mensen denken vaak dat het typische clochards zijn, maar dat zijn ze niet", verzekert Thibault Jonckheere van welzijnsvereniging 't Sas. "Er zijn vaak andere problematieken waardoor mensen dak- en thuisloos worden en daarom is het belangrijk dat de mensen in de bib of de stadswachten weten hoe ze met hen moeten omgaan en naar wie ze moeten doorsturen zodat die mensen de gepaste hulp kunnen krijgen."

