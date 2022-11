Winteropvang Brugge: "Niemand zal op straat moeten slapen"

Niemand zal deze winter in Brugge tegen zijn zin op straat moeten slapen. Dat is het hoofddoel van het winteractieplan dat sinds gisteren opgestart is. Elke nacht zijn er achttien bedden beschikbaar,nog tot eind maart.

Mocht er meer nodig zijn, dan is er opnieuw een samenwerking met enkele Brugse hotels. De stad vermoedt dat er deze winter meer daklozen zullen zijn. Pablo Annys, schepen sociale zaken Brugge: "Ik denk dat de opeenvolging van crisissen hiervoor zorgt. Na een coronacrisis en een sociale crisis is er nu de energiecrisis. Men voelt heel duidelijk aan dat de steunvragen stijgen. En dus ook de daklozenproblematiek in Brugge."

Exacte cijfers zijn er pas in maart volgend jaar, maar Brugge telt naar schatting zo'n honderd daklozen. Voor achttien van hen, die dat willen, is er 't Sas aan de Havenstraat, elke nacht een bed bad en brood, tot eind maart. En begeleiding. "Het zijn vooral Bruggelingen, vooral mannen. Maar we zien ook een jonger publiek en ook soms vrouwen."

Als de nood hoger is, werkt de stad ook samen met enkele hotels zoals 't Putje op 't Zand. Op zondagnamiddag kunnen daklozen voortaan ook terecht in dienstencentrum Van Volden, voor een babbel, een activiteit of om zich op te warmen.