Winterprik duurt nog de hele week

Wie tijdens deze periode buiten werkt, kan zich maar beter goed kleden. Postbodes of vuilnisophalers bijvoorbeeld. Ook postbode Jasper Verscheure heeft extra beschermkledij aan. " Werken is natuurlijk leuker in de zomer. Gelukkig krijgen we goede beschermkledij. Handschoenen, een muts en een sjaal. Als het maar voor enkele dagen is valt dat nog mee. De fietspaden zijn niet overal goed gestrooid. We werken wat trager om geen ongelukken tegen te komen". (Lees verder onder de foto)

Trottoirs sneeuwvrij

Ook het sneeuwvrij maken van de stoep is een werkje dat er nu plots bijkomt. Want wie dit niet doet, riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro. Het wordt de volgende dagen nog kouder, de winterprik duurt zeker tot aan het weekend, met temperaturen onder het vriespunt zowel s’ nachts als overdag. Het blijft dus opletten...