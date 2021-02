Winterprik: Oostende breidt opvang voor daklozen uit

De bittere winterkou van de voorbije en de komende dagen zet bij Stad Oostende een aantal noodprocedures in gang. Naast de werking van het Doorgroeihuis, die op dit moment doorgaat in de sportchalets aan de Spuikom, worden nu ook een aantal noodopvangplaatsen geopend in de Overvloedstraat.

Niemand hoeft op straat te slapen

Schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann: "Die extra capaciteit is nu nodig om zeker te zijn dat niemand op straat hoeft te slapen. Straathoekwerkers zijn de laatste dagen de straat op gegaan om mensen zonder vaste woonplaats te motiveren om gebruik te maken van het extra aanbod. Heel wat mensen gaan hierop in, en momenteel zien we ook dat we op alle vragen kunnen antwoorden."

Dagopvang

Bijkomend worden ook de uren van de dagopvang voor dak- en thuislozen uitgebreid. Dit initiatief van CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) en het Doorgroeihuis is een tijdelijke oplossing om hen ook overdag opvang aan te bieden tijdens deze coronatijd, waarin de reguliere plaatsen waar men terecht kan beperkt zijn. De dagopvang biedt een oplossing van 10 tot 17 uur.

"Mensen zonder een dak boven het hoofd in deze barre periode warmte en veiligheid kunnen bieden is essentieel. Het is voor ons als lokaal bestuur ook een bijkomende mogelijkheid om deze zeer kwetsbare mensen verder te begeleiden en te ondersteunen in deze moeilijke coronatijden" aldus nog Schepen Waldmann.