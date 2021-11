Winterprogramma in Brugge houdt stand, mits mondmasker

Terwijl andere evenementen volop worden afgelast uit veiligheidsoverwegingen, zal de kerstmarkt van Brugge wel kunnen plaatsvinden. Dat heeft burgemeester Dirk De fauw (CD&V) beslist. De kerstmarkt in Brugge bevindt zich op drie verschillende plaatsen: op 't Zand, het Simon Stevinplein en de Markt. "Die plaatsen zullen afgesloten worden, zodat het Covid Safe Ticket aan de ingang gemakkelijk kan worden gecontroleerd. Daarnaast moeten bezoekers ook een mondmasker dragen", klinkt het bij De fauw.

Ook Wintergloed, de magisch verlichte stadswandeling, wordt niet afgelast. Het initiatief kan echter niet worden afgesloten. Een Covid Safe Ticket is er dus niet nodig, maar het mondmasker blijft wel verplicht. Burgemeester De fauw legt uit: "Een toegangscontrole is moeilijk te organiseren, omdat er ook heel wat mensen langs het parcours wonen en werken. We zien Wintergloed dus niet als een evenement, maar als een openluchtwandeling."

Brugge neemt echter wel extra maatregelen om de onderlinge afstand te bevorderen. Zo is raamverkoop verboden, in tegenstelling tot vorig jaar. Bezoekers die iets willen eten of drinken, moeten op het terras van een horecazaak gaan zitten of binnengaan. Al wandelend iets consumeren, is dus verboden", zegt De fauw.

