Wintersolden zijn geen hoogvlieger

Afgelopen maand is er 5% minder verkocht in vergelijking met de wintersolden van 2016. Het slechte en natte winterweer is volgens de handelaars de belangrijkste oorzaak van de tegenvallende cijfers. De meeste handelaars hadden dit jaar ook minder stock in vergelijking met het winterseizoen van 2016.

Winkelcentra presteerden beter

De solden zijn dit jaar traag op gang gekomen. Er was minder volk op straat maar meer in de winkelcentra. Dat maakt dat die winkels het relatief beter hebben gedaan. Die trend zet zich ook door online waar het weer geen rol speelt. Als we naar de volledige winterperiode kijken, is het resultaat genuanceerder. Tijdens de decembermaand is er in de kledingwinkels in stuks 3,77% meer verkocht dan het jaar daarvoor, omdat er al meer op koppelverkoop is ingezet.

De solden eindigen overmorgen op 31 januari.