Wiscoutre 'beste bubbel ter wereld'

Wijnbouwer Martin Bacquaert is uiterst fier en dankbaar op zijn team. Hij beseft echter ook dat hij dit te danken heeft aan de geschikte bodem op de flanken van de Rode en Zwarte Berg en de gunstige weersomstandigheden.

De hedendaagse klimaatsverandering zorgt voor meer en meer uitdagingen in de wijnbouw. Er zijn meer en meer weersextremen, maar de nabijheid van de Noordzee zorgt voor een buffer zodat er minder lentevorst is en meer getemperde temperaturen.

De wijn Wiscoutre is ondertussen bij sommeliers en in sommige horeca-zaken een gevestigde waarde. "Wiscoutre is een uitstekend en elegant aperitief. De rijkheid in de achtergrond van de tweede gisting maakt het iets gastronomischer", getuigt kenner Dries Corneillie. Terwijl wijnschrijver Gido Van Imschoot vooral houdt van de frisse en uitbundige mousse.