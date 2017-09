Wissel bij Vlaams Belang in Ieper

De alleenstaande vrouw van 41jaar met drie kinderen van 22, 18 en 13jaar krijgt daarvoor de steun van haar fractieleidster Nancy Six.

Nancy Six: “Daarmee zal het Vlaams Belang in Ieper uiteindelijk weer twee mandatarissen hebben die voor 100% achter de partijstandpunten staan. Saskia wil met veel enthousiasme het mandaat opnemen tijdens het laatste jaar van de huidige legislatuur. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is dit alvast voor haar een goede leerschool. Tussen nu en haar eigenlijke eedaflegging moeten nog tal van administratieve taken afgehandeld worden en moet er nog overlegd worden om te beslissen wie er welke commissies/adviesraden op zich zal nemen. “