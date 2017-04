Vanochtend heeft de oude spoedopname in de Loofstraat de deuren gesloten. Patiënten moesten de weg vinden naar de Kennedylaan waar ook de grote nieuwbouw is. En die wissel is vlot verlopen, al was het voor het personeel soms nog even zoeken. Tegen de middag stond de teller op 25 patiënten. "Het loopt allemaal heel vlot. Vanochtend zijn we om vier uur gestart met de verhuizing en om halfzeven waren we hier volledig operationeel", zegt hoofdverpleegkundige Karel Decaluwe.