Wisseltruc maakt supermarkt 600 euro armer

In Lauwe bij Menen is supermarkt Spar afgelopen weekend het slachtoffer geworden van de wisseltruc. Alles werd door een bewakingscamera geregistreerd. Bekijk hier de beelden.

Zaterdagavond is uit de kassa zo’n 600 euro gestolen door een klant die een bankbiljet wou wisselen. Het is niet de eerste keer dat de zaakvoerder met de wisseltruc wordt geconfronteerd. En er zijn bovendien camerabeelden van het incident. Toch stapt hij niet naar de politie omdat de kans klein is dat ze de dader te pakken krijgen. De zaakvoerder wil wel collega’s waarschuwen.

Zaterdagavond stapte rond 7 uur s’ avonds een man een bordeaukleurige jas binnen. Wat later verschenen ook een vrouw en kind in de winkel. Aan de kassa gebeurden rare dingen die alles bij elkaar nauwelijks vijftien seconden duren. De man kocht een doosje koeken gekocht en terwijl de kassierster wilde teruggeven vroeg hij om te wisselen. Hij gebruikte dat moment om met zijn handen in de kassa te zitten.