Wisselvalig zomerweer zorgt voor minder opkomst dan vorig jaar

Desondanks het wisselvallige zomerweer blikt de toeristische sector aan de kust tevreden terug op het verlengd weekend van 21 juli. Westtoer noteert zo'n 700.000 overnachtingen en 250.000 dagtoeristen, wat wel veel minder is dan vorig jaar.

In totaal registreert Westtoer bijna 700.000 toeristische overnachtingen aan de Kust van donderdagavond tot en met zaterdagnacht. Rekening houdend met het feit dat het verlengde weekend een dag korter is dan in 2022, ligt het aantal toeristische overnachtingen lager (-3%) dan vorig jaar.

Wisselvallig zomerweer

Het aantal dagtoeristen dat tijdens het verlengde weekend naar zee kwam, wordt geraamd op circa 250.000 over de drie dagen samen. Door het wisselvallige zomerweer ligt dit een heel pak lager in vergelijking met een verlengd weekend met mooi zomerweer.