Wisselvallige krokusvakantie voor kusttoerisme

Franstalig België heeft voor het eerst ook een tweede week krokusverlof en dat is volgens Westtoer een van de redenen van de wisselvallige drukte tijdens de eerste vakantieweek, omdat ze hun bezoek aan zee spreiden. Ook het sombere weer is een oorzaak.

In vergelijking met vorig jaar kent zowel het dagtoerisme als het verblijfstoerisme een daling van 20 procent. Bij online hotelboekingen is de daling beperkter, met 10 procent. "Vorig jaar was de krokusvakantie extreem zonnig, wat zorgde voor sterke cijfers. Vorig jaar werd vanwege corona ook nog minder naar het buitenland gereisd", klinkt het bij Westtoer.

"De extra vakantieweek voor Franstalige Belgen die zeer zonnig belooft te worden, zal een deel kunnen goedmaken met bijkomende lastminuteboekingen." Westtoer vermoedt dat er vanwege de verlengde vakantie geen groot verschil zal zijn met de krokusvakantie van vorig jaar. "Wellicht komen evenveel Franstalige Belgen, maar is hun bezoek gespreid over twee weken."