Wit je 't nog: dementiewandelingen in West-Vlaanderen

Mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen vanaf nu in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne een herinneringswandeling maken.

De wandelingen moeten vermijden dat mensen met dementie geïsoleerd raken. Ze houden dankzij beeldmateriaal en enkele haltes het verleden levendig. Bij de wandeling zitten ook enkele tips en persoonlijke vragen om een gesprek op gang te brengen.

In Vlaanderen hebben 140.000 mensen dementie, deze wandelingen zijn alvast een stap in de goede richting om patiënten zolang mogelijk in hun eigen omgeving op te vangen.