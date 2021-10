Witte rook in stadiondossier Club: Demir & Crevits plaatsen krabbel, Club krijgt omgevingsvergunning

Daardoor kan er op de Olympiasite een gloednieuw stadion voor maar liefst 40.000 supporters komen, ter vervanging van het Jan Breydelstadion. “Eindelijk, na een lijdensweg van 15 jaar is er licht aan het einde van de tunnel voor Club Brugge”, zeggen de ministers, die benadrukken dat ze ook Cercle Brugge niet in de steek laten.

Een omgevingsvergunning van de Vlaamse Overheid betekent zo goed als zeker het startschot voor de concrete bouwplannen van Club. Al is het ook hier nog even wachten of iemand eventueel nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stapt. Daarna heeft Club ook nog een bouwvergunning nodig.

Alleen voetbal in stadion en mobiliteitsplan

Er komt alleen voetbal in het nieuw Brugs stadion, geen concerten. Ook een shoppingcentrum mag niet, enkel een fanshop, een museum en een bistro.

De leefbaarheid voor de buurtbewoners is in het hele traject een aandachtspunt geweest. Er wordt ingezet op een mobiliteitsplan. Zonder zo’n sterk mobiliteitsluik zou een vergunning erg moeilijk geweest zijn, geven de ministers toe. Er moet ook een klachtenpunt komen voor buurtbewoners zodat de Club en de stad snel kunnen handelen en bijsturen, indien er alsnog problemen zouden optreden in de toekomst. Het mobiliteitsplan en de strikte naleving ervan zal gemonitord worden.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Voetbalsupporter of niet. Het is duidelijk dat het huidige Jan Breydelstadion niet meer voldoet aan de huidige comforteisen en sporttechnische normen van een moderne voetbaltempel. Dat de aanvraag voor dit nieuwe stadion op een groot draagvlak kan rekenen bij het lokale bestuur is duidelijk, maar bovenal kan het project voldoen aan alle wettelijke vereisten via deze omgevingsvergunning. Via de opgelegde randvoorwaarden kunnen we bovendien een goed evenwicht bewaken met de directe omgeving. Dat de Club mee investeert in stedelijk groen is een pluspunt en een belangrijke bijdrage in het kader van de klimaatverandering”.

Viceminister-president en Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Goede infrastructuur is ook voor onze voetbalclubs van groot belang om te kunnen blijven wedijveren, zeker Europees. Daarom is dit nieuwe stadion voor een topclub als Club Brugge belangrijk. De bouw van het nieuwe stadion biedt een groot potentieel voor Vlaamse ondernemers om hun vakmanschap te tonen aan de rest van Europa en de wereld. De impact op de buurt en de stad wordt goed in de gate”n gehouden. De handelsactiviteiten beperken zich tot een fanshop en bistro, er komt geen shoppingcentrum. Op die manier is er geen concurrentie voor de handelskern en is de druk op de buurt op niet-wedstrijddagen beperkt. Ik vind het ook belangrijk dat tijdens de werken er langs de werfroute op schooldagen een vrachtwagenverbod komt 30 minuten voor en 10 minuten na de schoolbel."

