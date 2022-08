In het Franse Leffrinckoucke kon Nadine op tien minuten tijd 155 gram garnalen pellen. Welgeteld zes gram meer dan de tweede, en dat is Chantal Goes uit Bredene. Nadine werd eind juni al Belgisch kampioene, in Oostduinkerke, en nu dus wereldkampioene. De derde op het WK is trouwens ook West-Vlaams: Katty Vanmassenhove uit Wenduine, die drievoudig wereldkampioene was.