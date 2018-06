WK-gekte slaat overal toe

Her en der wappert de driekleur, op straat zoals hier in de Vredelaan in Kortrijk, maar ook in instellingen zoals het woon- zorgcentrum Sint Jozef op Sint-Michiels Brugge. Het woon- en zorgcentrum werd intussen ondergedompeld in zwart-geel-rode kleur. Op de dagen dat de Rode Duivels spelen wordt de maaltijd aangepast aan de tegenstander. Zo krijgen de bewoners een Engels ontbijt op 28 juni. Daarnaast wordt op maandag 18 juni de wedstrijd België – Panama op groot scherm geprojecteerd in de cafetaria van het woonzorgcentrum.

FC De Kampioenen

Ook de competitiegeest onder de bewoners wordt een beetje aangewakkerd door een shootingwall-competitie tussen de verschillende afdelingen van het woonzorgcentrum. Maar wat het meest in het oog springt is wellicht de nieuwe FC De Kampioenenfilm ‘Het Clubhuis’. Die is samen met de bewoners gemaakt en wordt vrijdag voorgesteld.