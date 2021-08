WK rally in Ieper is godsgeschenk voor horeca en lokale handel

Het WK rallyrijden, dat morgen in Ieper en omgeving van start gaat, is een fikse opsteker voor de lokale economie en het toerisme.

Alle hotels en b&b’s zitten al maanden vol en ook de horecazaken maken zich op voor een topweekend. En dat mag wel even, na de magere maanden in coronatijden. De Ieperse hotels - een vijftiental - zijn maar wat blij met dit evenement dat de stad op de wereldkaart zet. Een tachtigtal tv-ploegen, mecaniciens en techniekers van over de hele wereld, moeten overnachten. Ook de cafés en restaurants maken zich op voor een druk weekend. (Lees verder onder de foto)

Kalender

Helemaal top zou het geweest zijn als het WK rally buiten het toeristisch seizoen zou vallen, want de hotels en b&b's lopen al weken aardig vol. Maar een WRC-kalender laat zich niet makkelijk veranderen. De grote markt is omgetoverd tot één groot servicedorp om de peperdure rallywagens op punt te zetten. Zondag vertrekt het rallycircus in alle vroegte naar het circuit van Spa-Francorchamps voor de aankomst en slotceremonie.