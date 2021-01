WK veldrijden Oostende zonder publiek: "Willen er het beste van maken"

Over precies 10 dagen strijkt de top van het internationale veldrijden neer in Oostende voor het wereldkampioenschap. Er is een massa geld geïnvesteerd. Het parcours en de organisatie is helemaal klaar, maar stad Oostende zal het dus zonder publiek moeten doen.

Normaal dagen voor zo'n topevenement tot 40.000 toeschouwers op. Wel worden er nu zo'n anderhalf miljoen kijkers op tv verwacht. De UCI wees het WK aan Oostende toe al in februari 2018. Door de covidpandemie wordt het een heel uitzonderlijke editie, want publiek zal verboden zijn en streng geweerd worden.

Samen met Vlaanderen heeft Oostende ruim 300.000 euro geinvesteerd in het evenement. Toch wil Oostende er nu ook zonder publiek het beste van maken. Iedereen is ervan overtuigd dat de wedstrijd mooi zal zijn. Er is ook meer plaats voor TV-camera's. En er is ook een tentoonstelling over veldrijden en er komt een speciale talkshow op uw regionale televisie.

"We hebben alles gedaan om er toch een feest van te maken. We gaan ook een aantal bochten een speciale naam geven. Een Ensorbocht, een Spilliaertbocht. We hebben ook Oostendse sporters in karton afgedrukt en we gaan die langs het parcours zetten om toch het gevoel te geven dat Oostende betrokken is", aldus Bart Plasschaert, schepen van sport in Oostende.