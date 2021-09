WKgekte in polderdorp Dudzele

Rijendik, zowel in het centrum als daarbuiten. Zo vind je de supporters langs de weg, om de renners te zien en aan te moedigen op het Wereldkampioenschap Tijdrijden. Eén groot feest is het alvast in Dudzele.

Polderdorp Dudzele had zondag 19 september al wekenlang op voorhand met rood aangekruist in de agenda. Voor het eerst in de geschiedenis van het dorp ligt het op het parcours van een wereldkampioenschap wielrennen. Meer nog: Dudzele is de enige plaats waar je de renners tweemaal ziet langskomen. (Lees verder onder de foto).

Centrum helemaal versierd

Het centrum van het dorp is helemaal in feeststemming. Vlaggen van verschillende landen hangen aan de gevels, bomen langs het parcours hebben een regenboogsjaal gekregen. Langs de nadars staat het volk in rijen dik. Vaak te verbroederen. Verschillende nationaliteiten vinden er elkaar. Met een barbecue en een biertje daarbij: zo moet koers op zondag zijn. (Lees verder onder de foto)

Druk langs het hele parcours

Ook buiten het dorp staan de kijklustigen overal langs het parcours opgesteld. Aan de Herdersbrug bijvoorbeeld, waar de renners aan een lang stuk rechtdoor beginnen langs het Boudewijnkanaal, zie je overal mensen, klaar om hun helden aan te moedigen.