WO 1-erfgoed wordt misschien Werelderfgoed

In Vlaanderen worden 19 sites voorgedragen, in Wallonië 7 sites en in Frankrijk 66 sites verspreid over 14 Noord-Franse departementen. De 19 Vlaamse sites, samen goed voor in totaal 27 militaire begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten, verspreid over de Westhoek.

“Een erkenning als Unesco-Werelderfgoed zou de kers op de taart zijn van de herdenking van de Groote Oorlog,” zegt minister Geert Bourgeois. “De erkenning schept een passende en blijvende herinnering aan de gebeurtenissen die zich in onze Vlaamse velden hebben afgespeeld, ook na 2018.”



De kandidatuur zal beoordeeld worden op de jaarlijkse bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité in de zomer van 2018.

Volgende sites maken deel uit van het WO I-Werelderfgoeddossier:

Nieuwpoort

1. Gemenebest monument voor de vermisten “Nieuport Memorial”

Diksmuide

2. Duitse militaire begraafplaats van Vladslo

3. Crypte van de IJzertoren

Alveringem

4. Belgische militaire begraafplaats van Oeren

Houthulst

5. Belgische militaire begraafplaats van Houthulst

Langemark-Poelkapelle

6. Duitse militaire begraafplaats van Langemark

7. Canadees monument “The Brooding Soldier”

Zonnebeke

8. Gemenebest militaire begraafplaats “Tyne Cot cemetery”

9. Cluster van twee Gemenebest militaire begraafplaats in en rond het Doelbos

Ieper

10. Gemenebest militaire begraafplaats “Essex Farm cemetery”

11. Cluster van vier Gemenebest militaire begraafplaatsen nabij Pilkem

12. Franse militaire begraafplaats “St. Charles de Potyze”

13. Monument voor de vermisten “Menin Gate”

14. Gemenebest militaire begraafplaats “Bedford House cemetery”

15. Cluster van vier Gemenebest militaire begraafplaatsen nabij de Palingbeek

Heuvelland

16. Frans ossuarium van de Kemmelberg

17. Cluster van twee Gemenebest militaire begraafplaatsen rond de Spanbroekmolenkrater

Mesen

18. Iers monument “Island of Ireland Peace Tower”

Poperinge

19. Gemenebest militaire begraafplaats “Lijssenthoek military cemetery”