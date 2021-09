Woensdagmarkt Torhout verhuisd: marktkramers tevreden, handelaars niet

Die zullen tien maanden duren, intussen hebben werfploegen en archeologen het plein ingepalmd. Door de werken is de wekelijkse woensdagmarkt naar de Industrielaan en de parking De Mast verhuisd. En daar zijn de marktkramers best tevreden mee. Maar plaatselijke handelaars en de horecazaken op de Markt zijn minder tevreden. Zij gaven vorige week nog een petitie af met zo’n 1000 handtekeningen uit protest tegen de verhuizing van de woensdagmarkt.Sommige horecazaken sluiten zelfs tien maanden hun deuren en krijgen in ruil een kleine vergoeding van de overheid. (Lees verder onder de foto)

"Zure appel, maar we moeten erdoor"

Met de wegenwerken aan de Noordlaan en de stadkernvernieuwing is Torhout één grote werf. En het is nog even door de zure appel bijten. Burgemeester Kristof Audenaert: "Er zijn een pak harde noten te kraken: corona, de wegenwerken. Maar in de zomer van 2023 moeten alle werken gedaan zijn. We zijn nu volop bezig, het zullen allemaal mooie projecten zijn, maar we moeten erdoor.