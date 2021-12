The Wolfpack promoot fietstoerisme in Ieper

Burgemeester Emmily Talpe: “De precaire gezondheidssituatie waar we jammer genoeg nog niet vanaf zijn, heeft het fietsen zowel recreatief als sportief een boost gegeven. Dat laten we niet los. We zijn dan ook bijzonder blij om zo’n succesvol wielerteam te verwelkomen. De renners van ‘The Wolfpack’ zullen het ongetwijfeld beamen, zowel tijdens hun trainingsritten of deelname aan de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem: Ieper is een ideale uitvalsbasis om de mooie Westhoek en Noord-Frankrijk met de fiets te verkennen.”

Patrick Lefevere: “De ploeg zal het fietstoerisme in Ieper helpen promoten aangezien we geloven dat dit partnership perfect past bij onze waarden. De manier waarop de vredesstad Ieper omgaat met het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog en de herdenking van de vele slachtoffers, is iets waar wij als ploeg ook achter staan. Er is meer in de wereld dan wielersport en het is goed dat we daar soms aan herinnerd worden.”