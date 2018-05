Wolkbreuk doet kelders onderlopen in Houthulst

Een wolkbreuk heeft even na zes uur donderdagavond voor wateroverlast gezorgd in Houthulst. De brandweerzone Westhoek kreeg tot 80 oproepen van wateroverlast en ondergelopen kelders. De brandweer moest ook modderstromen opruimen.

Na de kust vanmorgen hebben de onweersbuien vanavond het midden van West-Vlaanderen getroffen. Met name in Houthulst en omgeving zorgde een wolkbreuk voor ellende. Verschillende straten liepen onder en het water liet een spoor van modder achter. Hier en daar liep het water ook binnen in kelders. Een tiental huizen in Houthulst is daardoor getroffen. Met man en macht kwam de brandweer ter plaatse om te helpen waar mogelijk. Een taak die nog de hele avond zal duren.