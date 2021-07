Aan de Universiteit Antwerpen is de 11-jarige Laurent Simons uit Oostende erin geslaagd om in amper één jaar tijd een bachelordiploma fysica te behalen. Hij volgde tegelijkertijd ook al enkele mastervakken.

Dat Simons een "wonderkind" is, was al langer bekend. Enkele jaren geleden volgde hij al een bacheloropleiding aan de TU Eindhoven in Nederland, maar die maakte hij na onenigheid met de universiteit niet af. Nu is het dus toch zo ver en wel met de hoogste onderscheiding. Volgend academiejaar begint Simons officieel aan de masteropleiding, waarvan hij al enkele vakken volgde. Simons zou ook al plannen om een doctoraat te ondernemen.