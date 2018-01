Woning onbewoonbaar na brand in Kuurne

In het centrum van Kuurne is vrijdagavond een zware brand uitgebroken in de zolderruimte van een woning op de hoek van de Leiestraat en de Koning Leopold III-straat.

Het waren de bewoners zelf die de rookontwikkeling in de buurt van de schoorsteen opmerkten en de brandweer verwittigden. Die was snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle, maar kon niet vermijden dat de woning grote schade opliep.

Niemand raakte gewond, de bewoners konden op tijd de woning verlaten en zich in veiligheid brengen. Ook de kat van het gezin kon gered worden. De hevige rookontwikkeling verspreidde zich ook in de aanpalende woning van de buren, maar na ventilatie en CO-metingen door de brandweer bleek de woning veilig om er de nacht door te brengen. De woning is voorlopig onbewoonbaar.