Gisteravond is brand uitgebroken in een huis langs de Ieperseweg in Roeselare.

Daardoor is het pand voorlopig onbewoonbaar, melden verschillende media. Het was een koppel dat de bewoner kon verwittigen en uit het huis kon halen. De man leek niet te beseffen wat er aan de hand was. De man werd naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur ontstond door een steekvlam aan de bromfiets die in de woning stond. De brandweer slaagde er snel in de vlammen te blussen, maar de gelijkvloerse verdieping van de kleine arbeiderswoning liep behoorlijk wat schade op.