Woningen van defensie verloederen in Ieper: "sloop de huizen of renoveer ze"

De stad wil dat Defensie de huizen sloopt, om plaats te maken voor groen, of dat ze de gebouwen renoveert. Nu zijn ze een trekpleister voor vandalen. Schandalig, zegt de schepen van ruimtelijke planning Philip Bolle.

De twee huizen van Defensie liggen tussen het Ieperse vestinggebied en het Hoornwerkpark. Ze staan al enkele jaren leeg en zijn geliefd bij krakers en vandalen. Twee weken geleden moest een garagepoort er nog aan geloven. De maat is vol voor de stad Ieper. Schepen Philip Bolle: "We willen dat ze optreden om de verloedering aan te pakken zoals die nu is. Dit pikken wij niet, in deze prachtige omgeving. Dat men dit zo laat verslonzen. Dit is du jamais vu."

"Niet aan Agentschap Natuur en Bos, dan prijs van landbouwgrond"

Bij een verkoop mag de nieuwe eigenaar de huizen renoveren. In het geval van een sloop, mag je niets nieuws bouwen. Daarom is ook het Agentschap Natuur en Bos geïnteresseerd, die zou het domein dan volledig vergroenen. Maar dat ziet Defensie dan weer niet zitten. "De geboden prijs zou in dat geval veel te laag zijn, de prijs van landbouwgrond," zegt Evy Point.

Defensie laat weten dat ze de huizen nog dit jaar wil verkopen. Ze overweegt ook juridische stappen. De verbreding van deze vijver zou mogelijk tot stabiliteitsproblemen in de huizen hebben gezorgd. Ook zou Defensie in 2007 niet geïnformeerd zijn over het nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan, en over de gevolgen daarvan bij een mogelijke sloop. De stad zegt alle procedures correct te hebben gevolgd.