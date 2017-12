Woninginbraken in West-Vlaanderen gedaald

In onze provincie waren er in vorig jaar 13% minder inbraken dan in 2015. Bekijk hier de cijfers per politiezone.

We merken in ons land een daling van het aantal woninginbraken. In 2016 waren er 16% minder inbraken t.o.v. 2015. Ook West-Vlaanderen volgt die dalende trend, daar waren 13% minder inbraken in 2016 t.o.v. 2015. Dat blijkt uit cijfers die CD&V Kamerlid Franky Demon opvroeg.

Niet overal

Ondanks deze daling zien we toch een stijging van woninginbraken in politiezone Tielt (+ 32%), politiezone Grensleie (+24%) en zone Midow (+17%). In andere zones, zoals bijvoorbeeld Bredene/De Haan, was er dan weer een halvering van het aantal inbraken, zegt Demon. Ook in Brugge daalt het aantal inbraken geleidelijk. In 2015 waren er 295 inbraken, in 2016 waren er 279. Voor 2017 hebben we enkel de cijfers van het eerste trimester, maar als de andere trimesters op hetzelfde elan verliepen, zullen ook in 2017 minder inbraken geregistreerd zijn dan het jaar ervoor, meent Demon. Ook het aantal inbraken met geweld nam af. In 2015 waren er 60 inbraken met geweld, in 2016 waren er nog 40. Dat is een daling van 33%.

De cijfers per politiezone