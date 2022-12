Woon- en Zorgbedrijf Wervik moet van vrederechter lap grond teruggeven

Het zorgbedrijf wou de lap grond in 2020 nog verkopen voor 380.000 euro.

Het OCMW had in 1992 de grond naast het woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe heel goedkoop kunnen verwerven, voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum. Maar die gronden werden nooit daarvoor gebruikt. Gemeenteraadslid Bert Verhaeghe (Stadslijst): “Ik heb altijd gewaarschuwd dat deze manier van werken juridisch niet kon. Een overheid kan niet eerst gronden verwerven voor openbaar nut, om die dan aan een bijzonder hoge prijs op de markt te brengen. De verkoop werd nadien toch ingetrokken, waarna de gronden alsnog ingenomen werden voor openbaar nut. Op deze gronden wordt een fietsenberging voor het personeel en een verdwaaltuin voor de bewoners van het woonzorgcentrum uitgevoerd. Wetende dat er een procedure tot wederoverdracht lopende was voor de rechter, was het alvast niet heel verstandig noch voorzichtig om deze kosten al te maken. Deze dreigen nu verloren kosten te zijn, waarbij het personeel en de bewoners het grootste nadeel moeten ondervinden.”

Het woon- en zorgbedrijf moet aan de betrokken familie ook nog een vergoeding betalen van 1.170 euro en moet ook nog eens de dagvaardingskosten betalen.