Woonblok Ieper verzegeld na zware brand

Het vuur brak uit rond vijf uur in de Narcissenlaan in residentie De Sterre, een sociale woonblok aan de achterzijde van het station van Ieper. De brand is ontstaan op de benedenverdieping van het flatgebouw, er zouden twee brandhaarden zijn. De vlammen grijpen meteen om zich heen, vier brandweerkorpsen bestreden het vuur. Er wordt nog nageblust, het complex is verzegeld.

Het Rode kruis kwam helpen om alle bewoners te evacueren. De oudsten zijn met een draagberrie naar buiten gebracht.

In totaal zijn 33 bewoners geëvacueerd. 16 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is in levensgevaar. De bewoners worden opgevangen in een parochiaal centrumin de buurt. Omdat het flatgebouw verzegeld is voor de branddeskundige, kunnen bewoners niet naar huis en moeten ze bij familie of vrienden overnachten. De stad Ieper kijkt ook voor opvang.

De hele buurt achter het station van Ieper was in dikke rook gehuld. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Residentie De Sterre is eigendom van de sociale woonmaatschappij Ons Onderdak. Het gebouw telt 37 appartementen en is enkele jaren geleden gerenoveerd. De schade is groot, enkele flats zijn onbewoonbaar.