Wooncomplex naast Broeltorens Kortrijk

Het failliete Broelhotel bij de Broeltorens in Kortrijk maakt plaats voor een woonproject met 20 appartementen.

Het legendarische hotel gaat tegen de vlakte. Volgens het stadsbestuur, de projectontwikkelaar en de architect zal het nieuwe gebouw nog beter in de omgeving passen dan het bestaande. Er was ook overleg met de erfgoedverenigingen, want recent nog moesten de plannen voor de ontwikkeling van de oude schoolcampus vlakbij veranderen omdat uit die hoek protest kwam.

De materiaalkeuze, wit beton en hout, moet voor een goeie integratie zorgen. En het gebouw gaat ook mee met de bepalende gevel van het Broelmuseum. Het stadsbestuur hoopt alvast dat bezwaarschriften zoals recent bij de Broelsite de procedure niet vertragen.