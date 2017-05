Meer over dit onderwerp vanavond bij FOCUS

Woonerf voor senioren in Sijsele

In een park in Sijsele opent vanavond een zogenaamd woonerf voor senioren.

Op één site kunnen ouderen terecht in een rusthuis, een dagverzorgingscentrum en meer dan 30 serviceflats. In een groene omgeving kunnen ouderen genieten van hun oude dag op het woonerf Morgenster.

Zo’n 70 bewoners verblijven permanent in het nieuwe woonzorgcentrum. En de bedoeling is dat ze zich zoveel mogelijk thuis voelen. Wouter Sonneville (Wonen met Zorg): “Wij kiezen er bewust voor om te werken met kleine groepen. Geen grote groepen, maar groepen van een vijftiental mensen. En we kiezen er ook bewust voor om een vorm van gemeenschapsleven te organiseren.”