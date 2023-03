Woonloket Oostende: centraal aanspreekpunt voor alles wat met wonen te maken heeft

Het woonloket moet ervoor zorgen dat bewoners, huurders en eigenaars niet langer bij verschillende instanties moeten aankloppen. Het woonloket met de woonbegeleiders werkt op afspraak. Je vindt ze in de lokettenzaal van het stadhuis.

"We krijgen dus enorm veel vragen over wonen. Over de kwaliteit van de woning, over de beschikbaarheid van de woning, over sociale huisvesting... Mensen stellen veel vragen en komen op diverse plaatsen terecht. We hebben nu alles gebundeld en als je een woonvraag hebt, kun je in het woonloket terecht", klinkt het bij Kurt Claeys, schepen van Wonen in Oostende.