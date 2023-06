Woonstart wordt enige woonmaatschappij van regio Tielt

'Woonstart' is voortgevloeid uit de samensmelting van het Sociaal Verhuurkantoor Regio Tielt, een deel van IZI wonen en de Tieltse Bouwmaatschappij. Op 9 juni 2023 werd de naam officieel bekend gemaakt en deze is niet toevallig gekozen. Met de samenwerking willen de vijf gemeenten (Tielt, Ruiselede, Wingene, Pittem en Meulebeke) nieuwe stappen zetten in dienstverlening naar de klanten toe. Een woonmaatschappij op maat van de regio stemt goed overeen met de belangrijkste troeven: lokale contact mogelijkeden, nabijheid en bereikbaarheid. “Wij willen de klanten centraal houden” aldus Luc Vannieuwenhuyze. “Het voldoende aanbieden van kwaliteitsvolle, duurzame en vooral betaalbare woningen is essentieel. Een sociale woning is voor onze doelgroep een zeer belangrijke stap naar een warme thuis en een nieuwe start. We gaan verder op de ingeslagen weg van inhuur, renovatie en nieuwbouw via inbreidingsprojecten”.

Woonstart heeft bij aanvang 960 woningen in beheer waarvan 220 ingehuurd door het SVK. Na de geplande overname van de woningen in Meulebeke (De Mandel), Pittem (Helpt Elkander), Ruiselede en Wingene (Vivendo) en Tielt zal Woonstart tegen 2028 ruim 1.500 woningen beheren.

Herstructurering van medewerkers

Voor de dagelijkse werking kan Woonstart vanaf 1 juli 2023 rekenen op een team van 18 gedreven medewerkers onder leiding van Algemeen Directeur Kris Verwaeren, huidig directeur van de Tieltse Bouwmaatschappij. Operationeel Directeur en clusterverantwoordelijke Patrimonium wordt Peter De Clerck, op heden algemeen directeur van IZI Wonen. Manager klanten wordt Renaat Coudenys, huidig coördinator van het Sociaal Verhuurkantoor Regio.