Woontoren Ensor maakt zich klaar voor aansluiting warmtenet

Op Oosteroever in Oostende is de nieuwe woontoren Ensor klaar voor een aansluiting op het warmtenet. Zo willen Coöperatieve Beauvent en de stad Oostende Oosteroever laten uitgroeien tot een duurzame stadswijk.

Een aansluiting op het warmtenet van de Oostendse verbrandingsoven kan voorlopig nog niet, omdat er nog niet genoeg mensen wonen.

"De komende jaren komen er nog heel veel appartementen bij. Vandaag zitten we op 200, maar dat gaat naar 1.500. Pas dan wordt het interessant om te gaan aansluiten op het grote warmtenet", klinkt het.

"De tijd van de fossiele brandstof, van gas, van stookolie is helemaal voorbij. En als we deze wijk verder uitbouwen en aan het bouwen zijn, dan moet dat op een duurzame manier gebeuren en het is de bedoeling om op termijn, als een aantal stappen gezet zijn, dat dit volledig op hernieuwbare energie kan draaien", aldus burgemeester Bart Tommelein.

Nu draait de Ensortower dus nog op gas en straks op zonnepanelen die in het voorjaar in de buurt worden gelegd.