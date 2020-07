Woonzorgcentra bereiden tweede golf coronavirus voor

Woonzorgcentra bereiden zich voor op een mogelijke tweede golf van het coronavirus. Zo zijn ze in Oostende al bezig met een draaiboek, om alles zo goed mogelijk te organiseren. Want een tweede golf kan aankomen als een mokerslag.

Terwijl het zorgpersoneel in de woonzorgcentra nog volop aan het bekomen is van wat ze tijdens de voorbije maanden allemaal hebben meegemaakt, wordt er toch al een mogelijke tweede golf voorberedit.

Pscyhologische bijstand

Het personeel van de stedelijke woonzorgcentra Alphonse Lacourt en de Boarebreker krijgt extra gratis psychologische ondersteuning. Want ook hier ontwaken ze uit een nachtmerrie. Op korte tijd is er in dit woonzorgcentrum een tiental coronadoden gevallen. En dat heeft uiteraard een niet te onderschatten impact op het personeel.

Voor de psychologische ondersteuning stapt de stad mee in een project van de Koning Boudewijnstichting. De ondersteuning krijgen ze van Liantis, een erkende dienst voor preventie en bescherming op het werk die een partner is van het project. De voorbije maanden waren zeer intensief voor de medewerkers. Ze moesten veel extra uren presteren en werden ook zwaar psychologisch belast.

Het project combineert groepssessies in mentale weerbaarheid met individuele psychologische begeleiding. "Zo wordt de veerkracht van het zorgpersoneel versterkt en blijft de kwaliteit van de zorg verzekerd, ook in moeilijke tijden," zegt Luc Tayart van de Koning Boudewijnstichting.