Woonzorgcentra in Kortrijk kunnen rekenen op meer bezoek

In Kortrijk kunnen bewoners van de woonzorgcentra stilaan rekenen op meer bezoek. Beide vaccinatierondes bij de bewoners en het personeel van de vijf woon-zorgcentra van Zorg Kortrijk zijn achter de rug.

Het gaat om zo'n 1300 mensen die de eerste en tweede prik van het Pfizervaccin kregen. Anderhalve maand geleden was het Gerarda die de eerste dosis kreeg. Kortrijk overlegt nu rond de versoepeling van de bezoekersregeling die ze vanaf begint maart wil invoeren. En ook bij de kinderopvang van de stad, Het Blokkenhuis, is er goed nieuws, die kan terug open. De opvang was twee weken dicht door een coronabesmetting bij het personeel.