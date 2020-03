Woonzorgcentrum laat bewoners skypen met thuisfront

Fysiek contact met bewoners is verboden. Dat is zwaar niet alleen voor de bewoners zelf maar ook voor de familieleden.. in Woonzorgcentrum Riethove in Oudenburg kunnen bewoners voortaan skypen met het thuisfront. Zo houdt Carine bijvoorbeeld contact met haar 97-jarige moeder. "Mijn moeder is altijd onder het volk geweest. Ze zit al drie jaar in het rusthuis. Ze heeft graag bezoek. Normaal ga ik elke dag op bezoek, uitgezonderd in het weekend, en ze staat daar wel op. En opeens is dat weggevallen. Ik vond het een heel goed initiatief om te skypen met haar".

Planning voor 80 bewoners

Familieleden worden gecontacteerd en er wordt een planning opgemaakt zodat alle 80 bewoners minstens één keer per week kunnen skypen met het thuisfront. Schepen van volksgezondheid Romina Vanhooren: "Op dit moment hebben we geen vrijwilligers in het WZC. Dat betekent een hele grote werkdruk op het personeel. Ze pakken dat fantastisch aan maar extra zaken zoals skypen is nog iets wat er bij komt. Als we zien dat we dat tempo kunnen verhogen gaan we dat zeker niet laten. Want goed contact met de familie is van cruciaal belang".

De bewoners kregen ook kaartjes van schoolkinderen uit Oudenburg, en dat doet deugd.