Woonzorgcentrum Menen heeft aparte covid-afdeling

Woonzorgcentrum Andante in Menen heeft een aparte covid-afdeling opgericht. Er is een uitbraak van het virus.

Begin deze week bleken enkele bewoners besmet met het coronavirus. De directie besloot daarop iedereen te testen, bijna 190 bewoners én 200 werknemers. Daaruit blijkt nu dat 24 bejaarden het virus hebben opgelopen. 13 werknemers zijn ook besmet met het virus. Vier onder hen vertonen geen symptomen, en werken op die aparte afdeling.

“Om de werkdruk niet nog extra te verhogen op ons zorgpersoneel worden momenteel geen nieuwe opnamen gepland," zegt Patrick Plancke. "Als alles verder vlot verloopt kan vanaf zaterdag op de niet-cohorte-afdelingen de bezoekregeling zoals voorheen terug starten. Kamerbezoeken in de cohortezone worden voorlopig niet toegelaten. Er is wel een mogelijkheid tot raamcontacten.”

Schepen voor Zorg Renaat Vandenbulcke wijst erop dat het aantal besmettingen in de stad sterk is gestegen, maar dat we dat moeten relativeren met dit verhaal: “Momenteel zitten deze geconcentreerde besmettingen dus ook in de totaalcijfers voor Menen die we bijvoorbeeld op allerhande ingekleurde overzichtskaarten zien. 37 gevallen zijn dus niet wijd verspreid binnen onze stad, maar zitten geïsoleerd in ons woonzorgcentrum Andante.”

