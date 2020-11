Woonzorgcentrum snelt ziekenhuis te hulp

Het woonzorgcentrum De Meers in Waregem neemt een aantal revaliderende coronapatiënten over van het plaatselijk ziekenhuis.

Morgen komt er een eerste aan. Daarmee willen ze het ziekenhuis wat ontlasten.

Het woonzorgcentrum heeft een zevental kamers ter beschikking gesteld voor patiënten die nog wat revalidatie nodig hebben. In de eerste golf van de coronacrisis in maart en april kon het centrum rekenenen op extra steun van het ziekenhuis dat een aantal personeelsleden naar daar detacheerde. Want toen was er een grote uitbraak van het virus bij de centrumbewoners. "En nu is het tijd voor een wederdienst", klinkt het bij directrice Ann Herpels.