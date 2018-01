Worden 'slechtste buren van het land' geïnterneerd?

Het Openbaar Ministerie heeft voor het hof van beroep in Gent de internering gevorderd van twee zestigers die al jarenlang hun buren lastigvallen in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels.

Het OM vroeg de internering op basis van het rapport van de gerechtspsychiater. De zaak werd woensdag achter gesloten deuren behandeld omdat de psychiatrische rapporten te veel persoonlijke gegevens zouden bevatten. Het OM verzette zich daartegen omdat de misdrijven op de openbare weg en in het openbaar werden gepleegd. Toch besliste het hof de zaak met gesloten deuren te behandelen.

De twee zestigers -broer en zus- uit de Dorpsstraat in Sint-Michiels werden al in 2003 en 2011 veroordeeld voor het terroriseren van hun buren door lawaai te maken, voorbijgangers uit te schelden, op de muren te trommelen of glas over de tuinmuur te gooien. Ze kregen daardoor de titel "slechtste buren van het land". In 2016 werden ze opnieuw veroordeeld tot een jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Tegen dat vonnis gingen ze in beroep.

Psychiatrisch rapport

Het parket eiste aanvankelijk een flinke verzwaring van de straf, met twee jaar effectieve celstraf voor de broer en één jaar effectief voor de zus. "De tijd van clementie is voorbij. Jullie hebben al vijftien jaar zowel het gerecht als jullie buren in het gezicht gespuwd. Jullie zullen eens goed moeten nadenken en dat kan je alleen doen in de gevangenis", zei de procureur op de zitting van 1 maart 2017.

Het hof beval in april vorig jaar een nieuw politieonderzoek en een psychiatrisch rapport van de broer en de zus. In dat rapport concludeert de psychiater dat de twee geïnterneerd moeten worden. Dat standpunt wordt nu gevolgd door de procureur-generaal.

De advocaat van de broer en zus stelde ook een psychiater aan, maar die kwam niet tot de conclusie dat ze geïnterneerd moeten worden. De advocaat vraagt daarom aan het hof een college van deskundigen aan te stellen, die de twee nogmaals zouden onderzoeken.



Het hof van beroep doet uitspraak op 21 februari.